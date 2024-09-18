Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают

Янник Синнер – безоговорочно лучший игрок ATP в 2024-м. Он самый титулованный (шесть трофеев, включая два «Больших шлема») и самый стабильный (на половине проведенных турниров вышел в финал, на 75% - в полуфинал).

Что в игре итальянца обеспечивает ему доминирование?

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Последние годы ATP сотрудничает с компаниями Tennis Data Innovations и TennisViz, которые собирают много детальной статистики и оценивают качество разных ударов по целому комплексу параметров – скорость, вращение, глубина, ширина и давление на соперника.

Так вот Синнер – лидер тура по качеству:

● форхенда – средняя оценка 8,8 из 10. Если чуть углубиться в детали, то справа Синнер в среднем бьет со скоростью 125 км/ч – на 8 км/ч быстрее среднего показателя в туре. При этом эксперты отмечают: форхенды Синнера летят над сеткой на 2 см ниже, чем в среднем у игроков в туре, но с более сильным вращением. Поэтому они активнее прошивают корт, наносят больший урон;

● бэкхенда – 8,48 из 10. Тут та же ситуация: скорость выше (117 км/ч – на 11 км/ч быстрее среднего показателя по туру), траектория ниже (на 5 сантиметров), вращение сильнее.

Это уникальная ситуация – у одного игрока и лучший форхенд, и лучший бэкхенд.

Такое качество ударов с обеих сторон приводит к тому, что Синнер лидирует и в двух других ключевых показателях:

● прием подачи – качество оценивают на 8,04 из 10;

● реализация атак – он берет 73% розыгрышей, в которых атакует.

Еще важно, что Янник занимает 10-е место в туре по проценту украденных розыгрышей – по ходу которых он оказывался в оборонительной позиции. Он берет 37,5% таких разменов. Это объясняется тем, что за последние годы он прокачал движение и удары из углов, когда его пытаются выбить из позиции.

И эксперты отмечают важное качество Синнера – сколько бы ни длился розыгрыш, его удары не теряют скорости и хлесткости.

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Есть и другой статистический показатель, который позволяет понять доминирование Синнера – он лучший в туре в игре под давлением.

Такой вывод делается на основе комбинации процентов:

● реализации брейк-пойнтов – 42% (11-е место в туре);

● отыгранных брейк-пойнтов – 72,7% (уступает только Маттео Берреттини);

● выигранных тай-брейков – 69,2% (восьмое место в туре);

● выигранных решающих сетов – 76% (третье место в туре).

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В игре Синнера есть только два элемента, в которых он не входит в число самой-самой элиты.

Это процент розыгрышей, который он проводит в атаке – всего 24,2%, это 60-е место в туре.

И качество подачи – он только 38-й. Его оценивают в 8,03. Лидирует в туре Джованни Мпетши-Перрикар – 9,38. А чтобы попасть в топ-5 по этому показателю, Синнеру нужно подтянуть его на 0,75 балла.

Но если он это сделает, тур можно будет закрывать – станет совсем неинтересно.

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Фото: Xinhua/Li Rui, IMAGO/Juergen Hasenkopf, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press