Год назад Синнера стошнило во время матча – ровно после этого он стал машиной

Во вторник в Пекине Янник Синнер обыграл хозяина кортов Бу Юнчаокете 6:3, 7:6 и вышел в финал. Первый номер рейтинга ATP теперь сыграет в шестом финале сезона за седьмой титул.

За всю карьеру до этого года у итальянца было 10 титулов уровня ATP. По качеству они сильно уступали выигранным в 2024-м, так что его резкое перерождение в топа получилось легендарным (и омраченным допинговым делом ).

Есть даже мнение, что перерождение это случилось именно в Пекине год назад – причем в конкретном матче. Тогда в четвертьфинале Синнер играл с Григором Димитровым, и на переходе при счете 3:0 в решающем сете его стошнило в мусорный бак. Ранее он говорил, что накануне турнира переболел простудой.

После этого Синнер:

● взял титул в Пекине, в оставшихся матчах обыграв Карлоса Алькараса (сравнял счет личных встреч) и впервые – Даниила Медведева (проиграл предыдущие шесть);

● следом выиграл турнир в Вене и дошел до финала итогового, впервые обыграв Новака Джоковича;

● взял с Италией первый за 47 лет Кубок Дэвиса, выиграв все матчи финала, в том числе снова – у Джоковича;

● на старте 2024-го выиграл 16 первых матчей, включая первый «Шлем» на Australian Open: в полуфинале третий раз за четыре встречи обыграл Джоковича (впервые – на «Шлеме»), в финале ушел с 0:2 по сетам против Медведева. Победа над россиянином стала четвертой подряд меньше чем за четыре месяца. Синнер выиграет еще две из следующих трех (сейчас счет 7:6 в пользу Медведева);

● всего в течение года после четвертьфинала Пекина-2023 выиграл два «Шлема» (стал первым мужчиной за 47 лет, взявшим два первых «Шлема» в одном сезоне) и два «Мастерса» (до этого за всю карьеру – один). На 15 проведенных турнирах только два раза проиграл раньше четвертьфинала;

● начиная с матча против Димитрова баланс Синнера – 74:7, включая 20:5 против соперников из топ-10 (проигрывал Джоковичу, Алькарасу, Медведеву и Андрею Рублеву);

● за последний год Синнер выиграл 91% матчей – по сравнению с 75% за год перед этим (46:15).

В теннисном дискурсе даже есть обозначение Post-puke Sinner – «проблевавшийся Синнер». Завтра в финале Пекина он сыграет с Карлосом Алькарасом – единственным топом, не проигрывавшим ему в этом качестве. Вот это будет настоящая проверка.

Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Clive Brunskill, Julian Finney, Matthew Stockman; скриншот Tennis TV