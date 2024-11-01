Циципас впервые с 2018-го не отобрался на итоговый и остался вне топ-10

11-я ракетка мира Стефанос Циципас выбыл из гонки за попадание на итоговый.

Это стало известно после его поражения от Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (5:7, 4:6).

Грек не попал на ATP Finals впервые с 2018 года, когда закончил сезон 15-м. Кроме того, он впервые за шесть лет остался вне топ-10 по итогам года.