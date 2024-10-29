Итоговый турнир WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу, Швентек и Гауфф – в другую
Прошла жеребьевка итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Группы в этом году названы по цветам.
В Фиолетовую группу попали: Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5) и Циньвэнь Чжэн (7).
В Оранжевую группу вошли: Ига Швентек (2), Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (6) и Барбора Крейчикова (8, GS).
Матчи начнутся в субботу.
Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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