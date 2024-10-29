Итоговый турнир WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу, Швентек и Гауфф – в другую

Прошла жеребьевка итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Группы в этом году названы по цветам.

В Фиолетовую группу попали: Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5) и Циньвэнь Чжэн (7).

В Оранжевую группу вошли: Ига Швентек (2), Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (6) и Барбора Крейчикова (8, GS).

Матчи начнутся в субботу.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?