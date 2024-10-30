Зверев вышел в 1/16 финала на всех «Мастерсах» в сезоне первым после Надаля в 2017-м

Александр Зверев во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл Тэллона Грикспора со счетом 7:6(2), 6:3.

В этом сезоне немец не уступил раньше 1/16 финала ни на одном из «Мастерсов». Последним игроком с такой статистикой был Рафаэль Надаль в 2017-м.

В 1/16 финала Зверев остановился в Монте-Карло, Мадриде и Шанхае, до четвертьфинала он дошел в Индиан-Уэллс и Монреале, до полуфинала – в Майами и Цинциннати. На «Мастерсе» в Риме немец выиграл титул.