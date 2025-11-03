  • Спортс
  Ольховский о шансах россиянок на титул в Эр-Рияде: «На итоговом можно проиграть один-два матча, а затем выиграть турнир»
Ольховский о шансах россиянок на титул в Эр-Рияде: «На итоговом можно проиграть один-два матча, а затем выиграть турнир»

Андрей Ольховский высказался о шансах россиянок на титул в Эр-Рияде.

В первом туре итогового турнира Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли Эрин Рутлиф и Габриэле Дабровски – 3:6, 6:7(2), Вероника Кудерметова и Элиза МертенсАлене Остапенко и Су-Вэй Се – 6:1, 5:7, 5:10.

«Ничего страшного не произошло. На итоговом турнире WTA можно проиграть один, даже два матча, а затем выиграть турнир. Кудерметовой и Мертенс немного не хватило, они уступили в решающем сете, у Андреевой и Шнайдер было сложнее. Думаю, шансы выйти в полуфинал еще неплохие, нужно не опускать руки и играть дальше», – цитирует Ольховского ТАСС.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
