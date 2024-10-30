Хачанов о том, что выиграл у Мпетши Перрикара, отдав первый сет на тай-брейке 12:14: «Это придало мне сил»
Карен Хачанов прокомментировал победу над Джованни Мпетши Перрикаром.
Россиянин победил во втором круге «Мастерса» со счетом 6:7(12), 6:1, 6:4.
– Вы выиграли, отдав сет сопернику с такой подачей, и еще болельщики... Как это ощущается?
– Отлично. Что я мог сделать? Я был близок, но проиграл первый сет. Жаль, что упустил тай-брейк, но в то же время это придало мне сил. Я сказал: «Если будешь продолжать так же играть, посмотрим, будут ли шансы». Они были, я ими воспользовался.
Я играл замечательно. Я сохранял подачу до конца матча. Думаю, это повлияло.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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