Хачанов отыграл матчбол у О’Коннелла и выиграл 9 из последних 10 встреч
Карен Хачанов обыграл Кристофера О’Коннелла в Париже – 6:4, 3:6, 7:6(6).
В решающем сете он отыграл ранний брейк и матчбол при счете 5:6 на тай-брейке.
Россиянин выиграл девять из последних 10 матчей. Он взял титул в Алматы и дошел до финала в Вене, где уступил Джеку Дрэйперу.
За выход в 1/8 финала «Мастерса» Хачанов поборется с Джованни Мпетши Перрикаром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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