Хачанов отыграл матчбол у О’Коннелла и выиграл 9 из последних 10 встреч

Карен Хачанов обыграл Кристофера О’Коннелла в Париже – 6:4, 3:6, 7:6(6).

В решающем сете он отыграл ранний брейк и матчбол при счете 5:6 на тай-брейке.

Россиянин выиграл девять из последних 10 матчей. Он взял титул в Алматы и дошел до финала в Вене, где уступил Джеку Дрэйперу.

За выход в 1/8 финала «Мастерса» Хачанов поборется с Джованни Мпетши Перрикаром.