Рублев сыграет на турнире в Меце

Андрей Рублев сыграет на ATP 250 в Меце, который пройдет с 3 по 9 ноября. Также на турнир заявились Каспер Рууд, Хольгер Руне и Карен Хачанов.

На «Мастерсе» в Париже Рублев уступил во втором круге. В чемпионской гонке россиянин идет восьмым.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый