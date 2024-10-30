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Рублев сыграет на турнире в Меце

Андрей Рублев сыграет на ATP 250 в Меце, который пройдет с 3 по 9 ноября. Также на турнир заявились Каспер Рууд, Хольгер Руне и Карен Хачанов.

На «Мастерсе» в Париже Рублев уступил во втором круге. В чемпионской гонке россиянин идет восьмым.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @moselleopen
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