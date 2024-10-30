Цзюцзян (WTA). 2-й круг. Рахимова сыграет с Приданкиной, Зигемунд – с Корпач

Камилла Рахимова сыграет с Еленой Приданкиной во втором круге в Цзюцзяне.

Сетка турнира здесь . Jiangxi Open Цзюцзян, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг