Синнер о повсеместной легализации коучинга: «Вряд ли это что-то сильно изменит»

Янник Синнер высказался о повсеместной легализации коучинга.

В начале недели ITF сообщила , что получила положительную обратную связь после тестирования коучинга и решила ввести его на постоянной основе.

«Вряд ли это что-то сильно изменит. Это просто советы тренеров. Как игрок ты один на корте и стараешься самостоятельно разобраться в ситуации. Но у вас с тренером уже налажена связь, и ты и так понимаешь, о чем он говорит и что предлагает, поэтому вряд ли это что-то сильно изменится.

Мы не замечали больших перемен, когда где-то не было коучинга. Потому что ты наблюдаешь за тренером, ты знаешь его годами и понимаешь, что к чему.

Посмотрим. Но вряд ли это приведет к большим переменам».