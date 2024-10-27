Синнер о повсеместной легализации коучинга: «Вряд ли это что-то сильно изменит»
Янник Синнер высказался о повсеместной легализации коучинга.
В начале недели ITF сообщила, что получила положительную обратную связь после тестирования коучинга и решила ввести его на постоянной основе.
«Вряд ли это что-то сильно изменит. Это просто советы тренеров. Как игрок ты один на корте и стараешься самостоятельно разобраться в ситуации. Но у вас с тренером уже налажена связь, и ты и так понимаешь, о чем он говорит и что предлагает, поэтому вряд ли это что-то сильно изменится.
Мы не замечали больших перемен, когда где-то не было коучинга. Потому что ты наблюдаешь за тренером, ты знаешь его годами и понимаешь, что к чему.
Посмотрим. Но вряд ли это приведет к большим переменам».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Синнера
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости