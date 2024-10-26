Медведев сыграет на турнире в Роттердаме в 2025 году
Февральский турнир ATP 500 в Роттердаме договорился о возвращении Даниила Медведева – пятой ракетки мира и чемпиона-2023.
Ранее участие в турнире также подтвердили Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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