Кенин впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA и вернется в топ-100
София Кенин в полуфинале «пятисотника» в Токио победила 33-ю ракетку мира Кэти Болтер – 6:4, 6:4.
Для американки это девятый финал в карьере. Последний раз она выходила в финал в сентябре 2023-го.
Сейчас американка 155-я в рейтинге. На следующей неделе она вернется в топ-100.
Дальше Кенин сыграет с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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