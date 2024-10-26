Кенин впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA и вернется в топ-100

София Кенин в полуфинале «пятисотника» в Токио победила 33-ю ракетку мира Кэти Болтер – 6:4, 6:4.

Для американки это девятый финал в карьере. Последний раз она выходила в финал в сентябре 2023-го.

Сейчас американка 155-я в рейтинге. На следующей неделе она вернется в топ-100.

Дальше Кенин сыграет с победительницей матча между Дианой Шнайдер и Циньвэнь Чжэн .