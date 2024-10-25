Кенин обыграла соперницу из топ-10 на харде впервые с Australian Open-2020
София Кенин в четвертьфинале турнира в Токио обыграла девятую ракетку мира Дарью Касаткину со счетом 6:3, 6:4.
Кенин победила соперницу из топ-10 на харде впервые с Australian Open-2020 – тогда она в полуфинале выбила первую ракетку мира Эшли Барти.
В этом сезоне у американки также есть одна победа над игроком из топ-10 на грунте – она обыграла №9 Онс Жабер во втором круге «тысячника» в Риме.
За выход в финал Кенин поборется с Кэти Болтер.
Опубликовано: Алёна Майорова
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