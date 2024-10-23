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Мирра Андреева о том, какая актриса могла бы ее сыграть: «Зендая»

Мирра Андреева рассказала, кто мог бы исполнить ее роль в фильме.

Россиянка снялась в рубрике Tennis Channel, в которой игроки отвечают на вопросы с карточек.

– Какой стренд ты бы хотела видеть в туре чаще?

– Стиль 90-х. Это было бы очень круто.

– Кто бы мог сыграть твою роль в фильме?

– Думаю, Зендая. Она может сделать все. Так что она бы хорошо подошла.

– Форму какого животного ты бы хотела уметь принимать?

– Было бы здорово [превращаться] в птицу. Они быстрые, а я просто хочу быть быстрой на корте, так что птица... Или лев, тигр, чтобы быть агрессивной.

– Что было лучшей вещью, которую ты купила для кого-то?

– Я делала квест для сестры, для которого покупала много хороших маленьких вещей, сделала подсказки, как их найти в нашей квартире. Думаю, ей понравилось. Это были вещи вроде карандаша, ручки, блокнота – всего, чего она любит.

– Сегодняшний день или завтрашний?

– Сегодняшний. Всегда живи тем днем, в котором находишься.

– Смэш или удар навылет с лета?

– Навылет с лета.

– Выиграть решающий тай-брейк или в двух сетах?

– Это очевидно – выиграть в двух сетах. Всегда.

– Вопросы с карточек или пресс-конференция?

– Пресс-конференция (смеется).

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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Channel
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