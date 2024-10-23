Мирра Андреева о том, какая актриса могла бы ее сыграть: «Зендая»
Россиянка снялась в рубрике Tennis Channel, в которой игроки отвечают на вопросы с карточек.
– Какой стренд ты бы хотела видеть в туре чаще?
– Стиль 90-х. Это было бы очень круто.
– Кто бы мог сыграть твою роль в фильме?
– Думаю, Зендая. Она может сделать все. Так что она бы хорошо подошла.
– Форму какого животного ты бы хотела уметь принимать?
– Было бы здорово [превращаться] в птицу. Они быстрые, а я просто хочу быть быстрой на корте, так что птица... Или лев, тигр, чтобы быть агрессивной.
– Что было лучшей вещью, которую ты купила для кого-то?
– Я делала квест для сестры, для которого покупала много хороших маленьких вещей, сделала подсказки, как их найти в нашей квартире. Думаю, ей понравилось. Это были вещи вроде карандаша, ручки, блокнота – всего, чего она любит.
– Сегодняшний день или завтрашний?
– Сегодняшний. Всегда живи тем днем, в котором находишься.
– Смэш или удар навылет с лета?
– Навылет с лета.
– Выиграть решающий тай-брейк или в двух сетах?
– Это очевидно – выиграть в двух сетах. Всегда.
– Вопросы с карточек или пресс-конференция?
– Пресс-конференция (смеется).
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