Касаткина о Мирре Андреевой: «Она очень хороший человек и уже такая хорошая теннисистка. А будет еще лучше»

Дарья Касаткина высказалась об игровых и человеческих качествах Мирры Андреевой.

«Она очень хороший человек и уже такая хорошая теннисистка. А будет еще лучше. Последний год я не называю «золотым слитком».

Но не хочу говорить слишком много хорошего, потому что многие это уже делают, а она такая молодая. Желаю ей идти через каждый день, потому что понимаю, каково это – когда все вокруг говорят про тебя столько всего хорошего каждый день. Из этого рождаются высокие ожидания, с которыми сложно справляться.

Надеюсь, она сможет отключиться от этого и просто играть. Просто тенниса будет достаточно».

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