Мирра о поражении от Касаткиной в финале Нинбо: «Поздравляю эту сучку, ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲»

Мирра Андреева выложила пост после турнира в Нинбо.

В финале она проиграла Дарье Касаткиной – 0:6, 6:4, 4:6. В третьем сете Андреева вела с брейком, но затем уступила пять геймов подряд.

«Завершаю сезон-2024 финалом в Нинбо!

Поздравляю эту сучку [Касаткину], ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲.

И прости, Кончита, надеюсь, ты меня не убьешь :) 😙», – написала Андреева и выложила 10 фото с турнира, в том числе кадры со своим тренером Кончитой Мартинес.

Касаткина ответила в комментариях: «Сучка признательна 🖕🏼🫶🏼😂».

Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной