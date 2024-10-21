Мирра о поражении от Касаткиной в финале Нинбо: «Поздравляю эту сучку, ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲»
Мирра Андреева выложила пост после турнира в Нинбо.
В финале она проиграла Дарье Касаткиной – 0:6, 6:4, 4:6. В третьем сете Андреева вела с брейком, но затем уступила пять геймов подряд.
«Завершаю сезон-2024 финалом в Нинбо!
Поздравляю эту сучку [Касаткину], ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲.
И прости, Кончита, надеюсь, ты меня не убьешь :) 😙», – написала Андреева и выложила 10 фото с турнира, в том числе кадры со своим тренером Кончитой Мартинес.
Касаткина ответила в комментариях: «Сучка признательна 🖕🏼🫶🏼😂».
Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Андреевой
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