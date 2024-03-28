Кумир зумеров Зендая в новом кино о теннисе: научилась играть и теперь одевается в теннисном стиле

На этой неделе в Австралии стартовал мировой пресс-тур «Претендентов» – теннисного кино Луки Гуаданьино, автора красивых и чувственных фильмов, номинанта на «Оскар» и большого любителя моды.

«Претенденты», главную роль в которых сыграла Зендая, рассказывают о теннисистке Таши Данкан – экс-первой ракетке мира среди юниоров и чемпионке юниорского Australian Open, которой в 2006-м прочили славу новой Серены/Шараповой. Из-за травмы она не сделала карьеру игрока, а стала тренером своего мужа, которого выбрала из двух теннисистов и бывших лучших друзей (Майк Файст и Джош О’Коннор). Трейлер выглядит довольно драматично, но Гуаданьино характеризует фильм как «сексапильную комедию».

Фильм снимали два года назад – с апреля по июнь 2022-го, в перед этим столько же, три месяца, Зендая, О’Коннор (молодой принц Чарльз из «Короны») и Файст (Рифф из спилберговской «Вестсайдской истории») тренировались, чтобы выглядеть и двигаться как теннисисты. Зендая потом называла эту часть продакшна своей любимой за всю карьеру, потому что коллеги помогли ей преодолеть нелюбовь к физическим нагрузкам.

Теннису актеры учились под руководством Брэда Гилберта – бывшего тренера Андре Агасси, Энди Роддика, Энди Маррея и Кеи Нисикори, который через год после съемок вошел в команду Коко Гауфф и практически сразу помог ей выиграть US Open. Гуаданьино рассказывал потом, что Зендая переняла теннисную технику так хорошо, что при монтаже практически не потребовались планы с дублершами.

Сценарий «Претендентов» написал дебютант полного метра Джастин Курицкес (муж режиссерки и прототип одного из героев «Прошлых жизней» – возможно, самого трогательного фильма 2023-го), а за костюмы отвечал еще один дебютант киноиндустрии Джонатан Андерсон – креативный директор модного дома Loewe («Лоэве»), в прошлом году создавший именную коллекцию Роджера Федерера для Uniqlo , а еще раньше посотрудничавший в кроссовками On, в которые Федерер инвестировал.

Судя по трейлеру, Андерсон точно воспроизвел эстетику и нулевых (верх от велюрового костюма Juicy Couture на Зендае в одной из ключевых сцен), и теннисного бомонда (украшения Cartier , эспадрильи Chanel). Работой над фильмом он, очевидно, остался воодушевлен, так что вскоре после завершения продакшна даже вышел на поклон на показе Loewe в свитшоте с названием фильма, годом и местом съемок .

Первоначально мировая премьера «Претендентов» была намечена на Венецианский кинофестиваль в прошлом сентябре, но отменилась из-за забастовки актеров и сценаристов. Теперь же марафон торжественных показов стартовал в полную силу – в сочетании с модным сейчас тематическим дрессингом, когда актеры одеваются в стиле своих героев (см. премьеры «Барби», «Дюны», «Мадам Паутины» и пр.).

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Так, Зендая на вечернюю сиднейскую премьеру пришла в созданном специально для нее блестящем платье Loewe с силуэтом теннисиста,

а на следующий день на фотокол на фоне оперы – в комплекте Lacoste , логотипами и цветом отсылающем к теннисной форме.

Можно даже сказать, что промокампанию «Претендентов» Зендая начала еще до Австралии – неделю назад она в теннисном наряде Louis Vuitton с бойфрендом Томом Холландом (Человек-паук из вселенной Marvel) посетила финальный день турнира в Индиан-Уэллсе и познакомилась с Игой Швентек.

Сколько остановок будет у пресс-тура «Претендентов», неизвестно, но вдохновленных теннисом нарядов нас, судя по всему, ждет не меньше.

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Фото: Gettyimages.ru /James Gourley, Brendon Thorne, Clive Brunskill; instagram.com /zendaya, warnerbrosau