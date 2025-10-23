  • Спортс
7

Куэрри о том, что Зверев и Циципас заработали по $1,5 млн за один матч: «Они заслужили быть на «Шлеме шести королей» и заслужили эти деньги»

Сэм Куэрри отреагировал на критику Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

На «Шлеме шести королей» они проиграли на старте: Зверев уступил Тэйлору Фрицу, Циципас – Яннику Синнеру. Оба теннисиста получили по 1,5 миллиона доллара за участие в выставочном турнире.

«Мое любимое занятие в интернете – это читать: «[Александр] Зверев и [Стефанос] Циципас заработали 1,5 млн долларов за 56 минут». И видеть, как это всех раздражает.

Почему вот это людей всегда бесит, а то, что футболисты, бейсболисты или парни из НФЛ, которые подписывают трехлетний контракт на 81 млн долларов и набирают шесть очков и два подбора за игру, нет? По сравнению с этими ребятами они просто молодцы. Вот им и платят.

Зверев и Циципас – молодцы. Не похоже, чтобы игроков на «Шлем шести королей» отбирали путем случайного вытаскивания имен из шляпы. Эти ребята проделали колоссальную работу за последние десять лет, чтобы заслужить место в этом турнире.

Не имеет значения, что они проиграли меньше чем за час. Совсем не имеет. Они потрясающие игроки, которые заслужили там быть и заслужили эти деньги», – завил экс-11-я ракетка мира на подкасте Nothing Major.

Опубликовано: Алёна Майорова
