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Гауфф обошла Джоковича, Надаля, Алькараса и Синнера в списке самых востребованных спортсменов на рынке

Девять игроков вошли в список из 150 самых востребованных на рынке спортсменов по версии журнала SportsPro, восемь из них – в топ-50.

Рейтинг оценивает спортсменов по трем параметрам – силе их бренда, экономике и аудитории.

Все игроки и их движение в рейтинге по сравнению с прошлым годом:

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: SportsPro
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoWTA
logoНаоми Осака
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoЭмма Радукану
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