Гауфф обошла Джоковича, Надаля, Алькараса и Синнера в списке самых востребованных спортсменов на рынке
Девять игроков вошли в список из 150 самых востребованных на рынке спортсменов по версии журнала SportsPro, восемь из них – в топ-50.
Рейтинг оценивает спортсменов по трем параметрам – силе их бренда, экономике и аудитории.
Все игроки и их движение в рейтинге по сравнению с прошлым годом:
13 место – Коко Гауфф (-1)
18 место – Новак Джокович (-7)
29 место – Карлос Алькарас (впервые в рейтинге)
34 место – Рафаэль Надаль (+7)
38 место – Арина Соболенко (-20)
47 место – Янник Синнер (впервые в рейтинге)
48 место – Наоми Осака (-34)
50 место – Ига Швентек (впервые в рейтинге)
131 место – Эмма Радукану
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: SportsPro
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