Гауфф обошла Джоковича, Надаля, Алькараса и Синнера в списке самых востребованных спортсменов на рынке

Девять игроков вошли в список из 150 самых востребованных на рынке спортсменов по версии журнала SportsPro, восемь из них – в топ-50.

Рейтинг оценивает спортсменов по трем параметрам – силе их бренда, экономике и аудитории.

Все игроки и их движение в рейтинге по сравнению с прошлым годом: