  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко и Швентек поборются за 1-ю строчку рейтинга на итоговом турнире WTA второй год подряд
4

Соболенко и Швентек поборются за 1-ю строчку рейтинга на итоговом турнире WTA второй год подряд

Второй год подряд первая ракетка мира у женщин будет определяться на итоговом турнире WTA. Он пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

Разрыв между №1 Ариной Соболенко и №2 Игой Швентек перед началом турнира составит 1046 очков. Для того, чтобы третий год подряд завершить сезон на первой строчке рейтинга, полька должна будет защитить титул, а Соболенко при этом выиграть не более одного-двух матчей на групповом этапе и уступить в полуфинале. Если же белоруска выиграет все три матча в группе, то гарантирует себе статус первой ракетки мира.

Если Швентек не выйдет в полуфинал с одним поражением, то Соболенко нужно будет выиграть два матча, чтобы завершить год как №1. Если Швентек проиграет два матча, то Соболенко потребуется только одна победа.

В прошлом году у белоруски было преимущество в 630 очков над Швентек. Соболенко было необходимо дойти до финала с двумя победами на групповом этапе, чтобы сохранить первую строчку, но она уступила в полуфинале Швентек.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoWTA Finals
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чжэн и Крейчикова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA
616 октября, 14:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). Парри сыграет с Данилович, Бронцетти вышла в 1/4 финала
3 минуты назадLive
Токио (WTA). Хаддад Майя встретится с Андрееску, Шнайдер, Фернандес вышли в 1/4 финала
1сегодня, 06:19Live
Тим после прощального матча в Вене: «Хочу поблагодарить болельщиков за все эти феноменальные годы. Весь путь был настоящей мечтой»
3вчера, 20:47
Базель (ATP). Рублев, Циципас, Руне, Шаповалов, Шелтон, Эмбер, Фис вышли во 2-й круг, Чилич выбыл, Бублик снялся
52вчера, 20:45
Вена (ATP). Зверев, Берреттини, Тиафу, Музетти, де Минаур вышли во 2-й круг, Давидович-Фокина, Попырин выбыли, Тим, Нисикори выбыли
42вчера, 19:40
Рафаэль Надаль: «На соревнованиях ты хочешь быть лучшим – такова природа спорта. Но это никогда не делало меня одержимым»
17вчера, 19:28
Доминик Тим провел последний матч в карьере
17вчера, 17:43
Гаске, Монфис и Маннарино получили wild card на «Мастерс» в Париже
вчера, 17:17
Бублик по ходу матча в Базеле: «Я ##### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет»
13вчера, 15:35
Джокович официально снялся с «Мастерса» в Париже
62вчера, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51