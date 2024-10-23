Соболенко и Швентек поборются за 1-ю строчку рейтинга на итоговом турнире WTA второй год подряд

Второй год подряд первая ракетка мира у женщин будет определяться на итоговом турнире WTA. Он пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

Разрыв между №1 Ариной Соболенко и №2 Игой Швентек перед началом турнира составит 1046 очков. Для того, чтобы третий год подряд завершить сезон на первой строчке рейтинга, полька должна будет защитить титул, а Соболенко при этом выиграть не более одного-двух матчей на групповом этапе и уступить в полуфинале. Если же белоруска выиграет все три матча в группе, то гарантирует себе статус первой ракетки мира.

Если Швентек не выйдет в полуфинал с одним поражением, то Соболенко нужно будет выиграть два матча, чтобы завершить год как №1. Если Швентек проиграет два матча, то Соболенко потребуется только одна победа.

В прошлом году у белоруски было преимущество в 630 очков над Швентек. Соболенко было необходимо дойти до финала с двумя победами на групповом этапе, чтобы сохранить первую строчку, но она уступила в полуфинале Швентек.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?