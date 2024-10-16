Чжэн и Крейчикова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA

Циньвэнь Чжэн и Барбора Крейчикова стали последними участницами итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Таким образом, на итоговом сыграют:

Крейчикова второй раз квалифицировалась на итоговый, Чжэн – впервые в карьере.