Чжэн и Крейчикова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA
Циньвэнь Чжэн и Барбора Крейчикова стали последними участницами итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
Таким образом, на итоговом сыграют:
Чжэн;
Крейчикова.
Крейчикова второй раз квалифицировалась на итоговый, Чжэн – впервые в карьере.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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