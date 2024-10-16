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Чжэн и Крейчикова последними квалифицировались на итоговый турнир WTA

Циньвэнь Чжэн и Барбора Крейчикова стали последними участницами итогового турнира WTA в Эр-Рияде. 

Таким образом, на итоговом сыграют:

Крейчикова второй раз квалифицировалась на итоговый, Чжэн – впервые в карьере.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoWTA Finals
logoБарбора Крейчикова
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
logoЖасмин Паолини
logoЦиньвэнь Чжэн
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