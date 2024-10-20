Вим Фиссетт: «Возможно, Швентек – лучшая теннисистка всех времен»

Вим Фиссет прокомментировал начало сотрудничества с Игой Швентек.

Бельгиец стал ее главным тренером .

«Возможно, Ига – лучшая теннисистка всех времен. Она очень быстрая, прекрасно играет в обороне и очень стабильна. Она сильно крутит, из-за чего соперницам трудно с ней играть.

[На изменения], вероятно, потребуется некоторое время, потому что сначала я должен узнать ее получше.

Никогда нельзя менять подход, который работает, но при этом нужно развиваться. Это и будет очень важно.

У нас не так много времени до итогового турнира WTA, но мы постараемся достичь наилучшего результата. Мы готовы хорошо поработать, особенно во время подготовки к сезону-2025».