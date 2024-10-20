Вим Фиссетт: «Возможно, Швентек – лучшая теннисистка всех времен»
Вим Фиссет прокомментировал начало сотрудничества с Игой Швентек.
Бельгиец стал ее главным тренером.
«Возможно, Ига – лучшая теннисистка всех времен. Она очень быстрая, прекрасно играет в обороне и очень стабильна. Она сильно крутит, из-за чего соперницам трудно с ней играть.
[На изменения], вероятно, потребуется некоторое время, потому что сначала я должен узнать ее получше.
Никогда нельзя менять подход, который работает, но при этом нужно развиваться. Это и будет очень важно.
У нас не так много времени до итогового турнира WTA, но мы постараемся достичь наилучшего результата. Мы готовы хорошо поработать, особенно во время подготовки к сезону-2025».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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