Григор Димитров: «У меня были панические атаки во время матчей»

Григор Димитров рассказал о психологических проблемах.

«Совру, если скажу, что у меня никогда их не было. У меня случались сильные приступы тревожности, панические атаки во время матчей.

Безусловно, всегда помогают разговоры с людьми, когда ты этим делишься. Даже если это другой теннисист. Мы должны быть более открытыми друг к другу. Я знаю, что это трудно, потому что у нас очень индивидуальный вид спорта, и он жесткий. Но, в конце концов, мы все люди и не отличаемся от других, мы просто хорошо играем в теннис.

Думаю, многие спортсмены по всему миру понемногу начинают говорить [о психологических проблемах], что замечательно видеть. Пару парней в НБА открыто рассуждали о ментальном здоровье. Мы недостаточно о нем говорим, мужчины в целом об этом нечасто упоминают. Но, мне кажется, стоило бы. Это не слабость, совсем наоборот, потому что способность показать уязвимость – это огромная сила».

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