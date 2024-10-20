2

Григор Димитров: «У меня были панические атаки во время матчей»

Григор Димитров рассказал о психологических проблемах.

«Совру, если скажу, что у меня никогда их не было. У меня случались сильные приступы тревожности, панические атаки во время матчей.

Безусловно, всегда помогают разговоры с людьми, когда ты этим делишься. Даже если это другой теннисист. Мы должны быть более открытыми друг к другу. Я знаю, что это трудно, потому что у нас очень индивидуальный вид спорта, и он жесткий. Но, в конце концов, мы все люди и не отличаемся от других, мы просто хорошо играем в теннис.

Думаю, многие спортсмены по всему миру понемногу начинают говорить [о психологических проблемах], что замечательно видеть. Пару парней в НБА открыто рассуждали о ментальном здоровье. Мы недостаточно о нем говорим, мужчины в целом об этом нечасто упоминают. Но, мне кажется, стоило бы. Это не слабость, совсем наоборот, потому что способность показать уязвимость – это огромная сила».

Депрессия в теннисе – почему ее так много и как она ломает игру

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Nicholas_Albek
logoATP
logoГригор Димитров
logoIntrum Stockholm Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитров о том, что может попасть на итоговый: «Я сделаю все возможное. Получится – отлично, нет – тоже»
15 октября, 11:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стокгольм (ATP). Финал. Димитров играет с Полом
331 минуту назадLive
Хачанов выиграл два титула в сезоне впервые с 2018-го
9сегодня, 12:34
Алматы (ATP). Хачанов победил Диалло в финале
15сегодня, 12:33
Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Нинбо
11сегодня, 11:43Видео
Касаткина выиграла второй титул в сезоне
23сегодня, 11:03
Нинбо (WTA). Финал. Касаткина победила Мирру Андрееву
314сегодня, 11:02
Сегодня день рождения Андрея Рублева
9сегодня, 10:38
Алькарас о Синнере: «Я благодарен за то, что он есть в туре – из-за него я выжимаю из себя максимум»
5сегодня, 09:36
Шаповалов об апелляции WADA по допинг-делу Синнера: «Оно должно было вмешаться сразу, а не мучить Синнера игрой в этих условиях»
10сегодня, 08:34
Синнер о соперничестве с Алькарасом:  «Надеюсь, оно продлится как можно дольше. Но вокруг очень много игроков, которые могут присоединиться»
6сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51