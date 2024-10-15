Димитров о том, что может попасть на итоговый: «Я сделаю все возможное. Получится – отлично, нет – тоже»

Григор Димитров прокомментировал возможность попадания на итоговый турнир ATP.

Сейчас у болгарина и Андрея Рублева, который идет в гонке на восьмом месте, разница в 645 очков.

Ранее Димитров квалифицировался на итоговый турнир в 2017-м году, и тогда же стал чемпионом.

– Это и мало, и много одновременно. У нас есть пару ребят, которые готовы к тому, чтобы отобраться.

Хочу ли я [попасть на итоговый]? Да. Сделаю ли я все возможное? Да. Попытаюсь ли выложиться на полную? Да.

Но, в конце концов, я свой самый жесткий критик и никто не давит на меня больше, чем я сам. Вообще никто. И так было всегда. Сейчас для меня это личная битва. Если получится, то будет отлично, если нет – тоже.

– Тогда у вас будет больше отдыха.

– Да, но я даже не об этом. Я уже не особо смотрю на все с этой точки зрения, потому что если сейчас я не хочу играть какие-турниры, не чувствую себя готовым, то я их не буду играть. Конечно, рейтинг важен, но для меня уже не так сильно. Раньше – да.

– Вы очень расслаблены.

– Да, потому что это не то, что сделает меня самым счастливым или обрадует и подарит бабочек в животе. То, что мы делаем, само по себе удивительно и особенно. Здорово, если получается играть на протяжении многих лет, как это делаю я, и, надеюсь, буду еще сколько-то лет делать. И я очень рад этому.

Удачи всем, кто когда-нибудь сможет сделать то же, что и мы. Я говорю это тем, кто судит с этой точки зрения. Я никогда не обращал на них особого внимания, потому что об этом могут говорить только те, кто делал больше меня.

Так что вне зависимости от того, [попаду я на итоговый турнир или нет], вне зависимости о того, что случится до конца года, я не буду унывать.