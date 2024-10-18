Коллинс передумала завершать карьеру по окончании сезона: «Создание семьи займет больше времени, чем я думала»

Девятая ракетка мира Даниэль Коллинс сообщила, что продолжит карьеру в 2025 году.

В начале сезона она объявила, что уйдет из тенниса после ноябрьского финала Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет. В последние недели я немного пропала с радаров, поэтому хочу поделиться новостями.

Это было напряженное время из-за ужасных ураганов, которые пронеслись по Флориде. Вдобавок ко всему я столкнулась с определенными проблемами из-за моего эндометриоза и других аспектов здоровья. Хотя я была настроена завершить свою карьеру на мажорной ноте в этом году и с головой уйти в следующий жизненный этап, все пошло не по плану.

Помимо того, что в последние месяцы я сталкивалась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые затягивались, недавно я посетила нескольких специалистов, чтобы понять, какой путь мне лучше всего выбрать для достижения заветной мечты – создания семьи.

Проблема с эндометриозом и фертильностью создает сложности для многих женщин, и я активно с ней борюсь. Но я полностью уверена в команде, с которой работаю. Просто это займет больше времени, чем я думала.

Итак, история ДЭНИМАЛ еще не подошла к концу. Я вернусь в тур в 2025 году.

Хотя в жизни нет никаких гарантий, я надеюсь сохранить форму этого сезона и продолжить играть, пока в моем личном пути к появлению ребенка не появится больше определенности. Единственное, что могу гарантировать на данный момент, – это еще несколько эпичных матчей 🎾.

Спасибо всем моим болельщикам и удивительным людям рядом со мной, которые так меня подбадривали в это время, а также моим самым близким подругам в туре, поддерживавшим на каждом шагу❤️», – написала Коллинс.

Даниэль Коллинс взяла супертурнир в Майами – но все равно уходит из тенниса. Семью хочет сильнее