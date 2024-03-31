Даниэль Коллинс взяла супертурнир в Майами – но все равно уходит из тенниса. Семью хочет сильнее

Даниэль Коллинс играет в теннис с трех лет, но профессионалом стала только в 22 года – потому что хотела сначала окончить университет (попутно дважды выиграла национальный студенческий чемпионат NCAA). На то, чтобы выиграть крупнейший титул в карьере – сегодня в Майами, – у нее ушло еще восемь лет и все то же понимание, что есть вещи поважнее тенниса.

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За четыре первых сезона в WTA-туре Коллинс сыграла во всех возможных полуфиналах (рядовом WTA, тысячника, «Большого шлема») – хороший, но не экстраординарный результат. Она быстро заняла место в теннисном фольклоре своими яростными камонами, но ее карьера развивалась куда менее интенсивно.

Толчком для карьерного прыжка американки стал диагностированный в 2021-м эндометриоз (впридачу к найденному полутора годами ранее ревматоидному артриту). Поняв причины многочисленных недомоганий, Коллинс выработала подход к организму и в течение года после операции выиграла два первых титула WTA (подряд летом-2021) и дошла до финала «Большого шлема» на Australian Open-2022. (Подробнее о ее пути здесь .)

После такого ударного отрезка карьера Коллинс снова замедлилась и вышла на плато, но уровнем повыше. Она продолжала по несколько раз в год обыгрывать сильных соперниц – такой результативности вполне достаточно, чтобы выступать долго и прибыльно. Но у Коллинс оказались другие приоритеты: на Australian Open два месяца назад она (почти впроброс) сообщила, что в 2024-м проводит последний сезон, потому что на корте уже чувствует себя реализовавшейся, зато за его пределами хочет построить семью и не хочет это откладывать.

Как и в случае с эндометриозным диагнозом три года назад, этот нетеннисный фактор дал теннису Коллинс удивительный стимул: на Australian Open она была близка к победе над первой ракеткой мира Игой Швентек, после чего выиграла 10 из 12 следующих матчей (с 13-го снялась).

Дальше Коллинс приехала на домашний турнир в Майами и, проиграв первый сет первого матча, следом взяла 14 сетов подряд, только в одном отдав сопернице (Елене Рыбакиной в финале) больше трех геймов. В семи матчах 30-летняя Коллинс обыграла пять более рейтинговых соперниц и стала самой нерейтинговой и всего второй несеяной чемпионкой турнира, который прошел в 39-й раз. На церемонии награждения она произнесла очень подробную речь, где, например, поименно поблагодарила физиотерапевтов WTA, назвав их своими любимыми людьми в туре, «которые отвечают на телефон и посреди ночи».

По ходу турнира Коллинс спросили, есть ли вероятность, что теперь она поиграет подольше – все-таки на турнирах уровня Майами она за всю карьеру доходила до решающих стадий всего однажды (полуфинал Майами-2018). В ответ на это Даниэль с трудом не закатила глаза и довольно пассивно-агрессивно ответила, что ей надоело постоянно объясняться за решение, которое никого, кроме нее, не касается:

«Любопытно, как в самых разных ситуациях мне приходится оправдывать причины ухода. Я живу с хроническим воспалительным заболеванием, которое влияет на способность забеременеть, и это глубоко личная ситуация. Я это уже объясняла.

Это хороший вопрос, но я считаю, что в конечном счете это мой личный выбор. Он касается куда большего, чем просто тенниса и карьеры.

Мне нравится моя карьера. Я получаю огромное удовольствие. Я люблю выходить на корт и соревноваться. Но в конечном счете речь о важном жизненном решении, и я думаю, что меня можно понять».

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После финала Коллинс снова задали этот вопрос – на этот раз раздражения он у нее не вызвал, но ответ остался таким же твердым:

«Нет, я не передумаю. Но спасибо».

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, Mike Stobe; instagram.com /danimalcollins/