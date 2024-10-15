Вавринка о том, что судья в Шанхае ошибся при объявлении счета в пользу Коболли:  «Я подумал: «Может, я слишком нервничаю и разучился считать»

Стэн Вавринка прокомментировал судейскую ошибку в матче первого круга в Шанхае.

Во время встречи с Флавио Коболли судья на вышке Карлос Бернардес по ошибке присудил тому очко Вавринки . Этот гейм закончился единственным брейком в матче.

Швейцарец проиграл встречу со счетом 7:6(6), 6:7(4), 3:6.

«Такое случается. Когда я проиграл гейм, я подумал: «Могло быть просто по 30». Но никто ничего не сказал, и я подумал: «Может, я слишком нервничаю, слишком устал и разучился считать (улыбается) ».