Карлос Бернардес ошибся в пользу Коболли, объявляя счет на подаче Вавринки. Гейм закончился единственным брейком в матче

Судья на вышке Карлос Бернардес ошибся во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

Испанец работал на матче Стэна Вавринки и Флавио Коболли .

Эпизод произошел в третьем сете на подаче Вавринки при счете 1:0 в пользу Коболли.

Первый розыгрыш в гейме закончился ударом Коболли в аут. Бернардес объявил 15:0, но отвлекся на общение по рации и, по-видимому, не ввел счет в планшет. В трансляции счет розыгрыша не отобразился.

Второй розыгрыш закончился ударом Вавринки в сетку. Судья объявил 0:30, и это отобразилось в трансляции. На самом деле счет должен был стать 15:15. Игроки не заметили ошибки.

В итоге счете стал 15:40, гейм выиграл Коболли, и это оказался единственный брейк в матче. Итальянец победил 6:7(6), 7:6(4), 6:3.