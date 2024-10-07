Карлос Бернардес ошибся в пользу Коболли, объявляя счет на подаче Вавринки. Гейм закончился единственным брейком в матче
Судья на вышке Карлос Бернардес ошибся во втором круге «Мастерса» в Шанхае.
Испанец работал на матче Стэна Вавринки и Флавио Коболли.
Эпизод произошел в третьем сете на подаче Вавринки при счете 1:0 в пользу Коболли.
Первый розыгрыш в гейме закончился ударом Коболли в аут. Бернардес объявил 15:0, но отвлекся на общение по рации и, по-видимому, не ввел счет в планшет. В трансляции счет розыгрыша не отобразился.
Второй розыгрыш закончился ударом Вавринки в сетку. Судья объявил 0:30, и это отобразилось в трансляции. На самом деле счет должен был стать 15:15. Игроки не заметили ошибки.
В итоге счете стал 15:40, гейм выиграл Коболли, и это оказался единственный брейк в матче. Итальянец победил 6:7(6), 7:6(4), 6:3.
Опубликовала: Любовь Энина
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