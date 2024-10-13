Бывший физио Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло. Сейчас кажется, что виноват только я, но это не так»

Бывший физио Янника Синнера Джакомо Нальди прокомментировал допинг-скандал.

По официальной версии клостебол, обнаруженный в допинг-пробе первой ракетки мира, попал в его организм через мазь на руке физиотерапевта.

«Я расстроен, как и все остальные. Не могу больше ничего добавить, просто надеюсь, что рано или поздно смогу рассказать, что произошло, чтобы показать общую картину. Потому что сейчас кажется, что виноват только я. Но это не так.

Янник был очень добр. Когда родилась Летиция, он мне написал, как и вся команда. У меня с ним дружеские отношения», – сказал Нальди.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?