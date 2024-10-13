Бывший физио Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло. Сейчас кажется, что виноват только я, но это не так»
Бывший физио Янника Синнера Джакомо Нальди прокомментировал допинг-скандал.
По официальной версии клостебол, обнаруженный в допинг-пробе первой ракетки мира, попал в его организм через мазь на руке физиотерапевта.
«Я расстроен, как и все остальные. Не могу больше ничего добавить, просто надеюсь, что рано или поздно смогу рассказать, что произошло, чтобы показать общую картину. Потому что сейчас кажется, что виноват только я. Но это не так.
Янник был очень добр. Когда родилась Летиция, он мне написал, как и вся команда. У меня с ним дружеские отношения», – сказал Нальди.
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Relevo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости