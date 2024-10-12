Джокович перед финалом в Шанхае: «Я не буду фаворитом, но, надеюсь, смогу бросить вызов Синнеру и провести долгий матч»

Новак Джокович поделился настроем на финал «Мастерса» в Шанхае.

За пятый титул в Шанхае он сыграет с Янником Синнером.

– Да, у меня хорошие позиции для того, чтобы выиграть титул. Я борюсь за свой 100-й титул и 41-й «Мастерс» с лучшим теннисистом в мире. Я не буду фаворитом, но, надеюсь, смогу выйти на корт достаточно свежим для того, чтобы бросить ему вызов и провести долгий матч. Нужно ожидать самую сложную игру за этот турнир, я должен быть к этому готов, так что с нетерпением жду этот вызов.

– Что вам нужно сделать в матче с Янником?

– Ну, этим я с вами делиться не буду, но, как я уже говорил, последний год он в отличной форме, он лучший в мире, показывает невероятный теннис, стабильные результаты. Его очень сложно обыграть, особенно на харде. Он знает мою игру, а я – его. Мы не встречались с Australian Open. Надеюсь на лучшее, для победы мне нужно будет показать свой лучший теннис.