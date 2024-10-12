Джокович выходил в финал хотя бы одного «Мастерса» в 17 сезонах. Он догнал Федерера и Надаля
Новак Джокович обыграл Тэйлора Фрица в полуфинале в Шанхае – 6:4, 7:6(6). Счет в личных встречах стал 10:0.
Джокович вышел в третий финал в 2024-м (также «Уимблдон» и Олимпиады). Он пятый, кому в этом году удалось выйти в финалы на всех покрытиях. До него это сделали Фриц, Карлос Алькарас, Лоренцо Музетти и Алехандро Табило.
Джокович вышел в 59-й финал «Мастерса», обновив собственный рекорд тура. Он рекордсмен шанхайского турнира по количеству побед (39) и титулов (4).
Джокович выходил в финал хотя бы одного «Мастерса» в 17 сезонах (2007-2009, 2011-2024). Он сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
Эта победа стала для Джоковича 409-й на «Мастерсах». Лидер по этому показателю – Надаль, у которого 410 побед.
За 41-й титул на «Мастерсах» и 100-й в карьере Джокович поборется с Янником Синнером. Счет в личных встречах 4:3 в пользу Джоковича, но два последних матча выиграл итальянец.
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