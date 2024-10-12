Джокович взял медицинский перерыв в матче с Фрицем

Новак Джокович взял медицинский перерыв в полуфинале «Мастерса» в Шанхае против Тэйлора Фрица .

При подаче Джокович почувствовал дискомфорт в пояснице и левой ноге.

Физио вышел при счете 5:6 во втором сете.