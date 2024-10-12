Циньвэнь Чжэн о тактике на финал Уханя против Соболенко: «Я просто хочу сыграть лучше, чем в прошлый раз»

Циньвэнь Чжэнь поделилась ожиданиями от финала в Ухане против Арины Соболенко.

В личных встречах белоруска ведет 3:0.

– Во-первых, думаю, мне нужно расслабиться, потому что два последних раза я слишком много думала и не могла показать свой теннис. Поэтому завтра хочется в первую очередь показать свою игру, а уже потом думать о тактике.

Если игра не идет, сложно говорить о тактике. Я просто хочу сыграть лучше, чем в прошлый раз, потому что сейчас мое отношение изменилось. Из прошлого матча я усвоила то, что должна быть стабильной.

Соболенко – агрессивный игрок, но и я тоже, так что завтра посмотрим.

– Вы вторая теннисистка из Китая после Ли На, дошедшая до финала WTA 1000. Что вы можете сказать об этом и о вашей подготовке к завтрашнему матчу?

– В 22 года дойти до финала «тысячника», особенно в Ухане, – большой сюрприз. Я очень рада, что смогла этого добиться.

Если завтра я смогу сыграть в свой теннис, то у меня будет 50% шансов. Остальное зависит от моего настроя. Она дважды меня обыгрывала. Конечно, у нее больше уверенности в себе. Но мне нужно настроиться и найти возможность победить. С нетерпением жду матча.