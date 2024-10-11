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Тони Надаль: «Месяц назад Рафаэль сказал мне, что завершит карьеру на Кубке Дэвиса»

Тони Надаль высказался о завершении карьеры племянника.

«Я не знал, что он сделает это сегодня [10 октября]. Узнал только с утра: Рафаэль отправил нам сообщение в семейном чате WhatsApp и сказал, что сегодня объявит о своем уходе.

Я знал, что он закончит карьеру в Малаге, на Кубке Дэвиса. Он рассказал мне месяц назад и попросил ничего никому не говорить.

Рафа хотел играть. Он уходит с сожалением из-за того, что не смог провести полноценный последний сезон на грунте. Думаю, он очень хотел хорошо сыграть в последний раз. Старался подготовиться к «Ролан Гаррос», но возникали проблемы. К тому же ему не повезло с сеткой: в первом круге он попал на одного из лучших в туре [Александра Зверева], который впоследствии дошел до финала.

Он хотел продолжать, но тело уже дало достаточно сигналов. Когда у тебя столько проблем, лучше сделать все так, как сделал он».

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: as.com
logoРафаэль Надаль
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logoТони Надаль
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