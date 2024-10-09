Джокович после выхода в четвертьфинал в Шанхае: «Теперь я верю, что могу играть на очень высоком уровне»
– Как бы вы оценили свое выступление по шкале от 1 до 10?
– Довольно близко к 10. Думаю, вчерашний матч и сегодняшний – возможно, мои лучшие за последнее время. Я просто наслаждаюсь теннисом. Когда ты хорошо играешь и чувствуешь себя хорошо, то получаешь удовольствие от каждого удара по мячу. Такие матчи и ощущения, которые я испытываю, – одна из причин, почему я продолжаю играть и соревноваться.
Теперь я верю, что могу играть на очень высоком уровне. Главное – сохранять эту стабильность и хорошо проводить время вне корта. В Китае невероятные болельщики, такие эмоциональные и преданные своим любимым игрокам. Это просто феноменально.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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