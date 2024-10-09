Джокович впервые с Australian Open вышел в четвертьфинал на харде

Четвертая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае. Он обыграл Романа Сафиуллина – 6:3, 6:2.

Серб впервые с Australian Open вышел в 1/4 на харде. Всего это будет 91-й четвертьфинал Джоковича на «Мастерсах».

Дальше он поборется с дебютантом стадии Якубом Меньшиком .