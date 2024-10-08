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Джокович установил рекорд по проценту выигранных матчей на «Мастерсах»

Новак Джокович после выхода в четвертый круг на «Мастерсе» в Шанхае установил рекорд по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 82,02. Серб победил в 406 матчей и уступил в 89.

Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Надалю – 82% (410:90).

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум десять матчей на «Мастерсах».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
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