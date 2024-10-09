Циципас – второй игрок в туре, которого Медведев побеждал 10 и более раз
Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в четвертом круге в Шанхае – 7:6(3), 6:3. Россиянин повел в личке 10:4.
Грек стал вторым теннисистом, которого Медведев обыгрывал 10 и более раз. Первый – Александр Зверев, с которым у Медведева 12:7 в личных встречах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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