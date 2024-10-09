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Циципас – судье: «Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни не играл в теннис, не разбираешься в нем»

Стефанос Циципас в матче с Даниилом Медведевым поругался с судьей на вышке из-за таймера, отсчитывающего время на подачу.

При счете 2:1, 15:30 во втором сете грек получил второе предупреждение за затяжку времени перед подачей. У него забрали первую подачу, и он пошел спорить с Фергюсом Мерфи.

Судья: Таймер запускается автоматически.

Циципас: Почему вы со мной так поступаете? У меня постоянно…

Судья: Стеф, возможно, будет полезно послушать. Часы запускаются автоматически – так что за ними надо следить. Я их не контролирую.

Циципас: Почему вы против меня настроены? Не понимаю. Последние пару месяцев все ужасно. Не понимаю, что с вами произошло.

Судья: Это ошибочное утверждение. Я не против тебя. Я вообще не настроен против кого-либо.

Циципас: Я никогда не видел, чтобы мои соперники получали предупреждения – только я.

Судья: Возможно, если бы ты посмотрел больше матчей… Мы выносим много предупреждений.

Циципас: Ты уверен?

Судья: Да.

Циципас: Есть игроки, которые получают их больше меня?

Судья: Я уверен, что они их получают. Но сейчас полезнее всего говорить об этом матче. На этой подаче ты был слишком медленным. Тебе стоит следить за часами.

Циципас: Я был почти готов подавать.

Судья: Да, но ведь не был же. Стеф, нужно следить за часами и не отставать.

В итоге Циципаса лишили первой подачи при счете 15:30 – и он не попал вторым мячом. А потом проиграл гейм.

После этого грек вызвал супервайзера и жаловался ему: «Твой друг решил дать мне совершенно необоснованное предупреждение. Он, наверное, никогда не играл в теннис на 40-градусной жаре. И дал мне предупреждение прямо перед важным очком.

То же самое было с одним из твоих испанских коллег в Цинциннати. И еще… Не знаю. Не имеет значения.

Как он мог так поступить?»

Супервайзер объяснил, что таймер на корте запускается автоматически после того, как судья вводит счет в планшет. Также он попросил на затягивать матч, а продолжить этот разговор потом. Циципас ответил: «Когда продолжить разговор? Он украл у меня очко. Разве это справедливо?»

В итоге перерыв между геймами составил почти пять минут.

Проиграв гейм, он продолжил спор.

Циципас: Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни в теннис не играл.

Судья: Играл.

Циципас: Ты не разбираешься в теннисе. Мне так кажется.

Судья: Я не так силен, как ты, но я играл в теннис.

Циципас: Кардио у тебя точно нет. Наверное, постоянно идешь к сетке после подачи. Теннис – физически выматывающий вид спорта. И ты должен проявлять понимание. Мы же не в дартс играем.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoShanghai Rolex Masters
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logoСтефанос Циципас
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