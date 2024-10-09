Циципас – судье: «Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни не играл в теннис, не разбираешься в нем»
Стефанос Циципас в матче с Даниилом Медведевым поругался с судьей на вышке из-за таймера, отсчитывающего время на подачу.
При счете 2:1, 15:30 во втором сете грек получил второе предупреждение за затяжку времени перед подачей. У него забрали первую подачу, и он пошел спорить с Фергюсом Мерфи.
Судья: Таймер запускается автоматически.
Циципас: Почему вы со мной так поступаете? У меня постоянно…
Судья: Стеф, возможно, будет полезно послушать. Часы запускаются автоматически – так что за ними надо следить. Я их не контролирую.
Циципас: Почему вы против меня настроены? Не понимаю. Последние пару месяцев все ужасно. Не понимаю, что с вами произошло.
Судья: Это ошибочное утверждение. Я не против тебя. Я вообще не настроен против кого-либо.
Циципас: Я никогда не видел, чтобы мои соперники получали предупреждения – только я.
Судья: Возможно, если бы ты посмотрел больше матчей… Мы выносим много предупреждений.
Циципас: Ты уверен?
Судья: Да.
Циципас: Есть игроки, которые получают их больше меня?
Судья: Я уверен, что они их получают. Но сейчас полезнее всего говорить об этом матче. На этой подаче ты был слишком медленным. Тебе стоит следить за часами.
Циципас: Я был почти готов подавать.
Судья: Да, но ведь не был же. Стеф, нужно следить за часами и не отставать.
В итоге Циципаса лишили первой подачи при счете 15:30 – и он не попал вторым мячом. А потом проиграл гейм.
После этого грек вызвал супервайзера и жаловался ему: «Твой друг решил дать мне совершенно необоснованное предупреждение. Он, наверное, никогда не играл в теннис на 40-градусной жаре. И дал мне предупреждение прямо перед важным очком.
То же самое было с одним из твоих испанских коллег в Цинциннати. И еще… Не знаю. Не имеет значения.
Как он мог так поступить?»
Супервайзер объяснил, что таймер на корте запускается автоматически после того, как судья вводит счет в планшет. Также он попросил на затягивать матч, а продолжить этот разговор потом. Циципас ответил: «Когда продолжить разговор? Он украл у меня очко. Разве это справедливо?»
В итоге перерыв между геймами составил почти пять минут.
Проиграв гейм, он продолжил спор.
Циципас: Ты отнял у меня очко. Ты никогда в жизни в теннис не играл.
Судья: Играл.
Циципас: Ты не разбираешься в теннисе. Мне так кажется.
Судья: Я не так силен, как ты, но я играл в теннис.
Циципас: Кардио у тебя точно нет. Наверное, постоянно идешь к сетке после подачи. Теннис – физически выматывающий вид спорта. И ты должен проявлять понимание. Мы же не в дартс играем.
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