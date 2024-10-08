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Тиафу о конфликте с судьей: «Это неприемлемое поведение, и я хочу извиниться перед судьей, турниром и болельщиками»

Фрэнсис Тиафу извинился за поведение после поражения в третьем круге в Шанхае.

Американец уступил Роману Сафиуллину со счетом 7:5, 5:7, 6:7(5).

После завершения матча он накричал на судью на вышке, потому что ему дали предупреждение за затяжку времени.

«Приношу искренние извинения за то, как сегодня себя повел. Это не то, какой я на самом деле, и я не хочу так вести себя с людьми. В порыве эмоций я позволил разочарованию взять верх, и я чрезвычайно расстроен тем, как поступил. Это неприемлемое поведение, и я хочу извиниться перед судьей, турниром и болельщиками. Я буду лучше ради всех вас ✊🏿✊🏿✊🏿», – написал Тиафу.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @bigfoe1998
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