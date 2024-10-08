Тиафу – судье на вышке после поражения в 3-м круге в Шанхае: «Пошел #####!»

Фрэнсис Тиафу оскорбил судью на вышке после поражения в третьем круге в Шанхае.

Американец уступил Роману Сафиуллину со счетом 7:5, 5:7, 6:7(5).

При счете 5:5 на решающем тай-брейке Тиафу в последнюю секунду подбросил мяч в воздух, не собираясь подавать, но судья все равно оштрафовал его за нарушение времени и объявил вторую подачу.

Т: Я подбросил мяч, нет, я подбросил мяч.

С: Я не этого не понял, поэтому сейчас будет вторая подача.

Т: Это правило.

После этого Тиафу отдал очко на своей подаче, а затем проиграл очко на приеме. После рукопожатия он повернулся к судье на вышке и прокричал: «Пошел #####! Пошел #####! Пошел #####, серьезно! Ты ###### [поимел] меня в этом ###### матче».

Тиафу еще несколько раз повторил «Пошел #####!», в трансляции временно заглушили звук. Уходя с корта, он добавил: «Ты будешь в ###### черном списке на моих матчах!»