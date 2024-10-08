Тиафу – судье на вышке после поражения в 3-м круге в Шанхае: «Пошел #####!»
Американец уступил Роману Сафиуллину со счетом 7:5, 5:7, 6:7(5).
При счете 5:5 на решающем тай-брейке Тиафу в последнюю секунду подбросил мяч в воздух, не собираясь подавать, но судья все равно оштрафовал его за нарушение времени и объявил вторую подачу.
Т: Я подбросил мяч, нет, я подбросил мяч.
С: Я не этого не понял, поэтому сейчас будет вторая подача.
Т: Это правило.
После этого Тиафу отдал очко на своей подаче, а затем проиграл очко на приеме. После рукопожатия он повернулся к судье на вышке и прокричал: «Пошел #####! Пошел #####! Пошел #####, серьезно! Ты ###### [поимел] меня в этом ###### матче».
Тиафу еще несколько раз повторил «Пошел #####!», в трансляции временно заглушили звук. Уходя с корта, он добавил: «Ты будешь в ###### черном списке на моих матчах!»
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