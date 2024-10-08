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Новак Джокович: «Преимущество малого количества турниров в том, что ты свеж»

Новак Джокович прокомментировал выход в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.

Серб победил Флавио Коболли (6:1, 6:2). Дальше он встретится с Романом Сафиуллиным – баланс их личных встреч 2:0 в пользу Джоковича.

«С самого начала я показывал отличный уровень. У меня был четкий план игры, что мне нужно делать и как этого достичь. Я впервые играл с Коболли, но я смотрел его игру вчера вечером. В частности, я думаю, что это повлияло на его физическое состояние – он был не таким острым и не таким быстрым.

Думаю, я был очень стабилен в игре на задней линии и все время старался навязывать ход игры. В целом я провел отличные два сета. С нетерпением жду завтрашнего матча против Сафиуллина, который очень хорошо играет на быстрых покрытиях. Я уже в встречался с ним пару раз, знаю его уровень, знаю, что он может делать на корте. Он любит играть быстро, бить с короткого отскока, так что мне нужно будет играть очень остро.

Я чувствую себя хорошо. Преимущество малого количества турниров в том, что ты свеж. Так что я не против играть длинные матчи каждый день, чего бы это ни стоило. Я очень хорошо восстанавливаюсь, и пара дней без матчей помогает организму. Да, может быть, это не идеально, потому что на турнире не хочется делать слишком длинные перерывы между матчами из-за чувства, которое возникает из-за ракетки в руках.

Я доволен тем, как я вернулся после той тяжелой победы во втором круге. Так что я с нетерпением жду завтрашнего дня, я хорошо чувствую себя и в плане игры, и в плане организма».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Джоковича
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