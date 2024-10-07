Сафиуллин о победе над Бубликом: «Он рвет ритм, делает укороченные из неожиданных позиций. Это заставляет быть более сфокусированным»

Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Александром Бубликом.

Он обыграл казахстанца во втором круге «Мастерса» в Шанхае – 6:4, 6:2. Матч начался в субботу, но был прерван из-за дождя. Сегодня он прошел в зале.

– Когда вы узнали, что будете играть на, как я их называю, тренировочных кортах?

– Узнали вчера в шесть вечера. Сказали, что если сегодня будет такая же погода, как и вчера, то нас сразу же переставят со второго запуска на первый в зал.

– Твои эмоции в этот момент? Это окей вообще? Какие корты там? Когда ты в последний раз играл в таких специфических условиях, без табло, а с цифрами которые переворачиваются?

– Наверное, очень давно, я уже не вспомню, когда играли так. Но корты сами по себе, мне кажется, одинаковые. Тот, что на улице, может быть, по размерам чуть-чуть меньше, чем эти стандартные корты. Но именно эти корты были по качеству одинаковые. Есть другие тренировочные корты, они намного быстрее. Я разминался там и играл на этом, хорошо, что не там (улыбается) .

– Вы ждали свою встречу два дня, получается. Какого это?

– Получается, на самом деле полтора. В субботу мы сыграли три гейма. И потом то идем, то не идем. Потом они решили отменить.

Вчера тяжелый день был, потому что приехал играть первым запуском. То есть в 9:00, 9:30 приехал и целый день, то есть до шести вечера, ты сидишь ждешь. В один момент сказали: в четыре пойдете играть. Опять разминаешься, потом опять дождь начинается, поэтому такой тяжелый день был.

– Какие-то геймы уже были сыграны, но все равно как с чистого листа начинаешь или я ошибаюсь?

– По факту с чистого листа, потому что новые условия, зал, но единственное преимущество, что я в конце, когда на улице играли, сделал брейк и держал свою подачу в первом сете. Основная задача была принимать его подачу, потому что он реально хорошо подает, и с задней линии стараться переигрывать его.

– Какие вещи против Саши максимально неудобны? Он рвет темп, про подачу ты уже сказал, но такое ощущение, что ты все равно адаптировался к этой скорости, и у него не все получалось.

– У него в какие-то моменты очень хорошо получалась подача, я не мог принять ее, и буквально во втором сете при счете 2:2 мне удалось сделать брейк, где он несколько подач со вторых подал, где-то я хорошо первую принял.

Он рвет ритм, неожиданно делает укороченные из тех позиций, из которых обычно человек этого не делает. И это заставляет быть более сфокусированным, чтобы ожидать, что из этой позиции он может сейчас укоротить, то есть надо будет бежать, – сказал Сафиуллин в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше!».

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