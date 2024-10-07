Супертурнир в Шанхае смывает дождем – приходится играть в зале с ручным табло

Сейчас в Шанхае проходит один из самых престижных турниров в мужском календаре – двухнедельный «Мастерс», где разыгрывают 9 миллионов долларов призовых. Но три последних дня организаторам и теннисистам жизнь портит дождь.

В субботу прошло всего девять матчей, а в воскресенье дождь зарядил на весь день, поэтому играть получилось только на центральном корте, где есть выдвижная крыша. Из-за этого поплыло расписание, и организаторам пришлось идти на крайние меры.

В понедельник часть матчей второго круга, несыгранных с субботы, перенесли на крытые корты. Например, там боролись Роман Сафиуллин и Александр Бублик.

И на этих кортах даже есть трибуны – правда, крошечные. Но Бублик после поражения все равно раздавал автографы.

Организовать оттуда трансляции не получилось – поэтому единственные видео с перенесенных в зал матчей сняты для соцсетей.

А еще там нет электронного табло – поэтому счет меняли вручную, на табличках.

С одной стороны, для турнира такого уровня все это выглядит как-то не очень солидно. С другой –здорово, что нашелся хоть такой вариант. Вероятно, игроки больше рады сыграть хоть где-то, чем снова ждать и потом потенциально проводить несколько матчей в день.

Расписание турнира при этом все равно придется корректировать – потому что в воскресенье он должен закончиться, и нужно еще почти полностью провести третий круг, четвертый, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В сумме – пять этапов.

Поэтому теперь план такой:

Вторник – 12 матчей третьего круга;

Среда – 8 матчей четвертого круга;

Четверг – 2 четвертьфинала;

Пятница – еще 2 четвертьфинала;

Субботу – два полуфинала;

Воскресенье – финал.

С четвертьфиналов крытые корты с ручным табло точно не понадобятся – потому что над центральным есть выдвижная крыша. Но до тех пор кто-то из элиты еще может отправиться в зал.

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Фото: AFP /Hector RETAMAL