Хачанов о поражении от Гирона: «Подача подводила, я ему давал больше возможностей, ошибался. А он, наоборот, удивил уровнем»

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Маркоса Гирона в Шанхае.

Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» – 4:6, 3:6.

– Сегодня у тебя мало что получалось и с подачей, и с передвижением, и с ударами. Ты все время пытался себя завести, обращаться к команде, но этого не хватило.

– Тяжело сказать. Я не знаю, с чего начать. Все переносы, какие-то дожди... Опять же, это не какая-то отмазка. Все в равных условиях. Наверное, он справился лучше, лучше подготовился, не знаю. Странные условия: тренируешься на улице, потом в зале, потом не играем три дня, выходим.

Готовился, хорошо себя чувствовал. Приехал из Пекина, условия отличаются сильно. Подача меня сегодня не выручала и подводила. А он, наоборот, удивил в плане уровня, который показал. Ты накладываешь свою игру, он накладывает свою. И в какой-то степени он реально очень прилично играл. По крайней мере, это то, что я чувствовал.

Может быть, я ему давал больше возможностей, где-то ошибался. Ошибки – часть игры, поэтому вопрос, в какой момент [их допускаешь]. Где были брейк-пойнты, он хорошо сыграл: подал, хороший розыгрыш отыграл один раз, а на моих, наоборот, пум-пум-пум – и все, он завелся, взял, не ошибался. И в розыгрышах постоянно: я стараюсь доминировать, стараюсь атаковать, а он в контратаку выходит, непонятно откуда забивает неудобно. Он очень хорошо сыграл, я мог играть лучше, наверное. Вот и исход такой.

– Мне все равно казалось во второй партии, что ты приближаешься к брейк-пойнтам и сможешь сделать обратный брейк. Но Гирон фантастически абсолютно все решал. Это он прыгает выше головы, как тебе кажется?

– Нельзя никого недооценивать, мне кажется, любой игрок, который не то что в топ-150, а в топ-200, может один матч отыграть на каком-то невероятном уровне. Все очень тяжелые соперники, поэтому, может быть, ты где-то чуть хуже сыграл, он прыгнул выше головы, и вот исход. Поэтому надо больше думать о том, что ты мог сделать лучше, как матч складывался, как он отыграл, в какие моменты я мог завязать борьбу, что-то поменять. Я старался, заводил себя.

Я в хорошем настроении, хочу получать удовольствие от того, что делаю. А результат иногда... Имеем, что имеем, – сказал Хачанов в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше!».

На Хачанова упал потолок, матчи играют в зале с ручным табло – супертурнир в Шанхае смывает дождь