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Бадоса об обвинениях в расизме из-за фото из пекинского ресторана: «Я и представить не могла, что оно будет так истолковано. Я дурачилась и гримасничала»

Паула Бадоса отреагировала на обвинения в расизме.

Вчера тренер Бадосы Пол Толедо выложил несколько фото из Пекина, в том числе фото, на котором испанка оттягивает веки палочками для еды. После этого в соцсетях Бадосу обвинили в расизме.

Позже Толедо удалил пост.

«Нет, пожалуйста, не воспринимайте так это фото 😣. Я и представить не могла, что оно будет так истолковано, мы даже не пытались изображать азиатов. Я дурачилась и гримасничала. Я люблю Азию, это одни из моих любимых людей, и у меня много друзей оттуда. Они самые добрые ❤️🙏», – написала Бадоса в комментариях в инстаграме.

Также она высказалась в твиттере: «Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете... Люблю всех вас ❤️».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @paulabadosa
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