Пол отыграл 5 матчболов в матче с Табило и ушел с 1:5 во втором сете

Томми Пол в третьем круге «Мастерса» в Шанхае победил Алехандро Табило – 6:7(2), 7:6(6), 6:2.

Американец уступал 1:5 во второй партии. Табило подавал на матч дважды – в первый раз при счете 5:2 у него было пять мачтболов, но он отдал гейм. Следующую свою подачу чилиец также проиграл, уже не дойдя до матчболов.

В следующем круге Пол сыграет с победителем встречи между Томашем Махачем и Александром Вукичем.