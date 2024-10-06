Алькарас выиграл 50-й матч в сезоне и 100-й – на харде в карьере

Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Шанхае победил Ибина У со счетом 7:6(5), 6:3.

Испанец одержал 50-ю победу в сезоне, его баланс – 50:9. Алькарас – единственный, кто последние три года выигрывал минимум 50 матчей в сезоне. В 2023-м у него было 65 побед, в 2022-м – 57.

Для него эта победа также стала 100-й на харде в карьере. Проиграл испанец при этом 31 матч.