Алькарас после 10-й победы подряд: «Американская серия пошла не по плану, так что у меня было больше времени на подготовку к этой части сезона»
В первом матче в Шанхае он одержал 10-ю победу подряд.
«Стараюсь наслаждаться моментом. Думаю, я отлично чувствую себя на корте, физически тоже. Для меня и моего тенниса очень важно, чтобы я чувствовал себя именно так. Удары тоже получаются очень, очень хорошие, поэтому стараюсь сохранять это и в матчах тоже.
Я парень, который старается обращать внимание на позитивные вещи. Например, американская серия пошла не по плану, так что у меня было больше времени на подготовку к этой части сезона. Несколько недель я очень много работал и выкладывался на корте, чтобы приехать на турнир и хорошо себя чувствовать. Думаю, в этом и разница, поэтому я показываю очень хороший теннис – потому что отлично готов физически и просто стараюсь наслаждаться временем на корте, играть хорошие розыгрыши. В последнее время я в целом хорошо бью по мячу».
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